Efteling gaat weer open: bezoekers welkom vanaf 20 mei

Efteling-fans hebben iets om naar uit te kijken. Op woensdag 20 mei gaat het grootste attractiepark van de Benelux weer open. Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt. Het wereldberoemde sprookjespark is vanwege het coronavirus al sinds 14 maart gesloten voor publiek. Daar komt over enkele weken verandering in.



De Efteling kiest na overleg met veiligheidsregio's en de gemeente voor een "stapsgewijze opening", waarbij het maximale aantal bezoekers in het park gaandeweg zal worden verhoogd. Na een interne proef met een kleine groep personeelsleden volgt op zaterdag 16 en zondag 17 mei een speciaal evenement voor geselecteerde verblijfsgasten en medewerkers met hun gezinsleden. Op maandag 18 en dinsdag 19 mei worden de maatregelen getest met een selecte club abonnementhouders.





De afgelopen periode is het park zo veel mogelijk coronaproof gemaakt. Eetgelegenheden, souvenirwinkels en attracties werden daarvoor aangepast. Het Sprookjesbos krijgt een vaste looproute met éénrichtingsverkeer. Op veel plekken verschenen opvallende markeringen op de grond, die aangeven dat bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden.



Verplicht

Ook zal veel gebruikgemaakt worden van spatschermen gemaakt van plexiglas. Door de beperkte capaciteit is het online bestellen van tickets straks verplicht. Op goed geluk naar de Efteling gaan zit er dan niet meer in. Abonnementhouders zullen hun bezoek eveneens vooraf moeten registreren. Vanaf wanneer dat kan, is nog niet bekend.



Volgens branchevereniging Club van Elf kunnen Nederlandse pretparken in coronatijd draaien op ongeveer 50 procent van hun maximale capaciteit. De Efteling neemt het zekere voor het onzekere en kiest voor maximaal 33 procent. Exacte aantallen maakt het park op dit moment niet bekend.



Expertise

Het kabinet wil dat Nederlanders drukke plekken de komende tijd vermijden. "Daar kunnen wij als dagrecreatiebedrijven als geen ander voor zorgen", denkt de Efteling. "Wij hebben immers alle expertise in huis om gasten en groepen te spreiden en de veiligheid van gasten en medewerkers is altijd al onze kerntaak."



Tot 1 juni zijn alle horecapunten in het park alleen geopend voor afhalen. Daarna gaan de terrassen open en kunnen er ook weer mensen ontvangen worden ín de restaurants, met een maximum van dertig personen. "Uiteraard wel op aangepaste wijze, passend bij de richtlijnen van het RIVM", belooft de Efteling.



Tegoed

Abonnees die wekenlang geen gebruik konden maken van hun abonnement, worden gecompenseerd. Zij ontvangen een Efteling-tegoed op hun abonnementspas, dat drie jaar geldig blijft. Het bedrag varieert van 54 eurocent tot 70 eurocent per gesloten dag, afhankelijk van de abonnementsvorm en de manier van betalen.



Vandaag gaat vakantiepark Bosrijk grotendeels weer open. De activiteiten van het Efteling Golfpark worden binnenkort weer opgestart. Vakantiepark Loonsche Land en het Efteling Hotel openen op 20 mei, tegelijk met het attractiepark.





