Attractiepark Toverland

Toverland gaat coronamaatregelen testen tijdens 'oefenavond'

Is Toverland helemaal coronaproof? Dat gaat het attractiepark volgende week met een kleine groep mensen testen. Op woensdag 13 mei mogen medewerkers en inwonende gezinsleden langskomen voor een avondje uit, van 17.00 tot 20.00 uur. Dan wordt bekeken of de extra veiligheidsmaatregelen bij de attracties werken.



"Wij vinden het erg belangrijk dat het protocol goed geoefend wordt", staat in een interne memo voor Toverland-personeel. De themagebieden Port Laguna, Wunderwald en Magische Vallei zullen geopend zijn. Daar staan attracties als waterbaan Expedition Zork, bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn, spinning coaster Dwervelwind, lanceerachtbaan Booster Bike en wildwaterbaan Djengu River.





Werknemers en hun gezinsleden hoeven geen entree of parkeerkosten te betalen. "Voor de horeca en retail gelden de normale prijzen." Bovendien waarschuwt Toverland dat de oefening afhankelijk van de resultaten te allen tijde stopgezet kan worden, dus ook eerder dan 20.00 uur.



Instructies opvolgen

Van de avond hangt veel af. "De gemeente zal bij de oefenavond aanwezig zijn, zodat zij de werking van de maatregelen kan beoordelen." Toverland wil geen slechte beurt maken. "Het is dus erg belangrijk dat jij en je gezelschap alle instructies opvolgen." Alle gezelschappen moeten anderhalve meter afstand houden.



Verder wordt in de memo benadrukt dat het niet de bedoeling is om de media op de hoogte te brengen van het initiatief. "We vragen je discreet met de oefenavond om te gaan." Een woordvoerster van Toverland kan in gesprek met Looopings dan ook niet inhoudelijk op het plan ingaan. "Maar we zijn uiteraard ontzettend blij dat er nu grote stappen gezet kunnen worden."



Ingepland

De memo verraadt dat personeelsleden vanaf dinsdag 19 mei weer ingepland zullen worden. Het is echter niet zeker of Toverland dan daadwerkelijk open kan. Dat hangt af van de beslissing van de gemeente. Mogelijk moeten er na de testavond nog aanvullende maatregelen genomen worden.

