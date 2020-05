Fabrikanten

Leverancier van actiefoto's Efteling failliet

Een grote Britse firma die actiefoto's verzorgt voor pretparken is failliet. Picsolve werkt onder andere voor de Efteling, waar het bedrijf verantwoordelijk is voor alle fotomomenten in attracties als de Python, De Vliegende Hollander, Baron 1898, Carnaval Festival, Droomvlucht en Fata Morgana.



Verder is Picsolve actief voor onder meer PortAventura World, Blackpool Pleasure Beach, Drayton Manor, Terra Mítica en een groot aantal parken van de groepen Merlin Entertainments en Parques Reunidos, zoals Alton Towers, Heide Park, Legoland Billund, Legoland Windsor, Thorpe Park en Tusenfryd.





De gedwongen sluiting van de parken door het coronavirus heeft geleid tot grote financiële problemen bij de internationale fotoleverancier, die werd opgericht in 1994. Daarmee staan meer dan zeshonderd banen op de tocht.



Koper

"We zijn actief op zoek naar een koper voor alle bedrijfsonderdelen, zodat de services weer hervat kunnen worden als de parken opengaan", laat curator Matt Cowlishaw weten. Wat het faillissement betekent voor de Efteling, kon een woordvoerder van het Kaatsheuvelse sprookjespark vanmiddag nog niet zeggen.

