Europa-Park onthult maquette voor uitbreiding waterpark Rulantica

Europa-Park gaat onverstoorbaar door met het uitbreiden van het nieuwe waterpark Rulantica. Aan de waterwereld, die afgelopen najaar openging, wordt volgend jaar al een themagebied toegevoegd: Svalgurok. In Europa-Parks themahotel Colosseo is sinds kort een maquette van het nieuwe gedeelte te vinden.



Het buitengebied krijgt een robuuste uitstraling, met een groot aantal torens, bruggen en glijbanen. Er is ook een opvallende drakenkop zichtbaar. Eerder werd het concept gepresenteerd als "de grootste waterspeeltuin van Duitsland".





Het verhaal achter Rulantica draait om een gelijknamig fictief eiland in Scandinavië. Europa-Park zou delen van dat eiland nagebouwd hebben, als zijnde een tentoonstelling van een natuurhistorisch museum. "Er is een nieuw gedeelte van het mythische eiland ontdekt", schrijft Europa-Park-directeur Michael Mack dan ook op Twitter. "Het is al gepland als een uitbreiding van de huidige tentoonstelling."



Hotels

Volgend jaar moet ook een ander nieuw buitengebied openen: Snorri Strand. Later wil men meerdere hotels toevoegen, als aanvulling op het bestaande Rulantica-hotel Krønasår. Op dit moment is Rulantica gesloten vanwege het coronavirus. Europa-Park hoopt snel een openingsdatum bekend te kunnen maken.

