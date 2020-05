GaiaZOO

GaiaZOO weer open op 1 juni: 'Belangrijke dag'

De Limburgse dierentuin GaiaZOO gaat weer open. Na overleg met de veiligheidsregio en de burgemeester van Kerkrade is besloten om vanaf maandag 1 juni weer bezoekers te verwelkomen. "Een voor ons belangrijke dag, omdat wij op deze dag exact 15 jaar geleden officieel onze dierentuin opende", schrijft directeur Rob Huppertz in een verklaring.



Een speciaal veiligheidsprotocol moet ervoor zorgen dat bezoekers hygiënemaatregelen in acht nemen en genoeg afstand houden. "De bezoekersstromen worden op sommige plaatsen in vaste banen geleid en ook in de horeca is het onvermijdelijk het één en ander aan te passen om aan de richtlijnen te voldoen."





Dat vraagt om begrip en aanpassingsvermogen, aldus de directeur. "Voor onze vaste bezoekers is het misschien even wennen." Bovendien zal er gewerkt worden met een beperkte capaciteit. Tickets moeten online gekocht worden. Abonnementhouders ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.



Groeien

"Het zijn bijzondere tijden en we zullen er samen het beste van moeten maken", vindt Huppertz. Het park wil "geleidelijk groeien in bezoekersaantallen". "Dat kan betekenen dat het iets langer duurt voordat u uw toegangsticket kunt reserveren, maar het verzekert u wel van een optimaal dagje uit."

