Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen kondigt openingsdatum aan

Wildlands Adventure Zoo Emmen kondigt als eerste grote dagattractie van Nederland een openingsdatum aan. De Drentse dierentuin heeft van de veiligheidsregio en burgemeester Eric van Oosterhout toestemming gekregen om weer open te gaan. Het is de bedoeling om op maandag 25 mei weer bezoekers te verwelkomen.



In de periode daarvoor vinden al wel testdagen plaats met onder andere abonnementhouders, om te controleren of alle nieuwe veiligheidsmaatregelen werken. Die vragen "wel enig aanpassingsvermogen" van het publiek, laat een woordvoerster weten.





Zo moet er overal anderhalve meter afstand gehouden worden en zal het niet meer mogelijk zijn om op de bonnefooi langs te komen. Tickets kunnen uitsluitend vooraf online besteld worden, omdat de capaciteit van het dierenpark beperkt is. Ook op het gebied van hygiëne verandert er het één en ander. Contactpunten worden vaker schoongemaakt en op verschillende plekken is desinfectiemiddel aanwezig.



Attracties

Wildlands heeft de ambitie om twee attracties in het park ook te openen: boottocht Rimbula River en safaritocht Serenga Safari. "We gaan de komende weken testen of het loopt zoals wij het bedacht hebben", zegt de voorlichtster. "Dan kunnen er nog veranderingen doorgevoerd worden." Omdat men "rustig wil opstarten" blijven boomerang coaster Tweestryd en 4D-simulator Artic 1 in eerste instantie dicht.

