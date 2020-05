Zoo d'Amnéville

Franse 'horrordierentuin' slaat nieuwe weg in

Er waait een frisse wind door de Franse dierentuin Zoo d'Amnéville. Aandeelhouder Prudentia Capital heeft Anne Yannic aangesteld als nieuwe directrice. Zij moet het park na breed uitgemeten 'horrorpraktijken' weer op de rails zien te krijgen.



Daarmee komt een einde aan het bewind van Michel Louis, die de dierentuin 34 jaar geleden oprichtte. Onder zijn leiding gleed Zoo d'Amnéville de laatste jaren steeds verder af. Zo werd de ontlasting van dieren buiten het park gedumpt, lekte het zeeleeuwenverblijf en zouden er illegaal beesten zijn gevangen in het wild.





Een petitie om het park te sluiten werd eerder meer dan 46.000 keer getekend. Ook bouwde Louis een schuld op van 53 miljoen euro, die begin dit jaar door Prudentia werd overgenomen. Dat kost hem nu dus de kop.



Marketing

Opvolgster Yannic (58) is een zwaargewicht in de recreatiebranche. Tussen 2016 en 2018 was ze directrice van de Eiffeltoren. Haar missie is om de dierentuin financieel weer gezond te maken. Daarnaast wordt het marketingbeleid herzien. Het park heeft al een nieuw logo gepresenteerd en is nadrukkelijker aanwezig op sociale media.



Of Louis bij 'zijn' dierentuin betrokken blijft, is nog onduidelijk. Vanwege de Franse coronamaatregelen is het park voorlopig gesloten.

