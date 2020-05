Nieuws

Verbijsterend bericht RIVM: 'Pretparken mogen zelf weten of ze opengaan'

Wat betekent de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen voor de pretparken en dierentuinen in Nederland? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt vanavond met een opvallend antwoord. Volgens het gezondheidsinstituut hadden de attractieparken helemaal niet dicht hoeven te gaan van het kabinet.



Nadat iemand op Twitter opmerkte dat attractie- en dierenparken nergens genoemd worden in de plannen voor de komende periode, reageerde het RIVM als volgt: "Deze zijn nooit door de overheid gesloten, dat is door de parken zelf besloten. Zij kunnen zelf kijken of ze open kunnen gaan volgens de richtlijnen of overleggen met de veiligheidsregio."





Met andere woorden: dagattracties hoeven niet te wachten op groen licht van premier Mark Rutte, ze kunnen zelf in gesprek met hun veiligheidsregio. "Mits ze aan de richtlijnen kunnen voldoen kunnen ze open, vaak wel in overleg met de veiligheidsregio", vult het RIVM aan in een ander bericht. Nederland telt 25 verschillende veiligheidsregio's.



Misverstand

Het roept de vraag op waarom brancheorganisatie Club van Elf al wekenlang aan het lobbyen is bij het kabinet. "Wij zijn er klaar voor en zullen ons protocol presenteren aan Economische Zaken", zei directeur Kees Klesman bijvoorbeeld eind april. "Alles valt of staat met wat de premier bepaalt."



Hij noemde een opening in de meivakantie zelfs "te vroeg". Halverwege april liet Klesman optekenen: "Wij gaan niet open als het RIVM en het kabinet daar geen toestemming voor geven." Dat lijkt nu berust op één groot misverstand. De premier, het RIVM en het kabinet hebben de parken dus helemaal niets verboden.



Musea

Inmiddels heeft de branchevereniging het protocol af waarin beschreven wordt aan welke regels medewerkers en bezoekers zich moeten houden in tijden van corona. Een heropening van de parken lijkt dan ook dichterbij dan ooit. Musea moesten wel verplicht dicht van het kabinet. Zij mogen vanaf maandag 1 juni weer bezoekers verwelkomen, met een beperkte capaciteit.

