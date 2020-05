Europa-Park

Europa-Park werkt aan nieuwe VR-attractie

Een achtbaanritje met een virtualreality-bril is voor Europa-Park niet meer genoeg. Het Duitse attractiepark wil de VR-technologie de komende tijd veel breder inzetten. Daarom wordt achter de schermen gewerkt aan een losstaande attractie met virtual reality. Het initiatief heet Yullbe.



In een YouTube-video is te zien hoe het concept werkt. Groepen van maximaal acht personen kunnen tegelijkertijd op een missie gaan. Sensoren op hun voeten en handen zorgen ervoor dat het systeem precies weet welke bewegingen de deelnemers maken.





De nieuwe attractie moet onderdeel worden van Rulantica, het pas geopende waterpark van Europa-Park. Het achtergrondverhaal hangt dan ook samen met het verhaal achter Rulantica. Ondertussen ontwikkelt de fabrikant ook een concept met virtual reality ónder water, onder de noemer Swim VR.

