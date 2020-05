Nieuws

Eerste Duitse attractieparken mogen al op 11 mei open

De opening van sommige pretparken in Duitsland komt waarschijnlijk een stuk sneller dan verwacht. Al op maandag 11 mei mogen de attractieparken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen open. Het gaat dan onder andere om Phantasialand, Movie Park Germany, Fort Fun Abenteuerland en Kernie's Familienpark.



Ook Hansa-Park in deelstaat Sleeswijk-Holstein zou het pretparkseizoen op 11 mei mogen starten. In deelstaat Baden-Württemberg krijgen de attractieparken toestemming om vanaf zondag 31 mei bezoekers te verwelkomen. Daar liggen bijvoorbeeld Europa-Park, Tripsdrill, Schwaben Park en Tatzmania Löffingen.





Gisteren werd al duidelijk dat Heide Park en Rasti-Land, gelegen in Nedersaksen, vanaf maandag 25 mei open zouden mogen. Op zaterdag 30 mei volgt deelstaat Beieren, met onder meer Legoland Deutschland, Skyline Park, Freizeit-Land Geiselwind en Bayern-Park.



Plopsa

De deelstaatregering van Rijnland-Palts, waar bijvoorbeeld Plopsa's Holiday Park en Eifelpark liggen, werkt nog aan een stappenplan met concrete data voor pretparken. Dat geldt ook voor Freizeitpark Plohn en Belantis in de deelstaat Saksen.



Het is belangrijk om te realiseren dat de parken niet allemaal zullen openen op de genoemde data. Alle versoepelingen zijn onder voorbehoud en veel bedrijven zullen tijd nodig hebben om weer op te starten. De komende periode maken de attractieparken stuk voor stuk hun openingsdatum bekend.



Pinksteren

Zo gaat Movie Park Germany een opening op 11 mei in ieder geval niet halen, vertelt marketingdirecteur Manuel Prossotowicz aan Looopings. "We rekenen momenteel op de week voor Pinksteren, maar we zijn afhankelijk van de lokale autoriteiten die onze maatregelen gaan controleren", zegt hij. "Ook hebben we gezichtsmaskers nodig voor medewerkers."

