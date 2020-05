Walibi Holland

Walibi Holland vernieuwt skyline: ander uiterlijk voor Space Shot

De skyline van Walibi Holland is vandaag veranderd. Het pretpark heeft de 60 meter hoge vrijevaltoren Space Shot opgeknapt. Nadat in februari al nieuwe kleuren werden aangebracht, is nu ook een nieuw decorstuk verschenen op de top van de attractie.



Eerder hing er een pop in de vorm van een piloot aan de toren. Die was bevestigd aan een rood-wit geblokt paneel. Dat onderdeel is nu vervangen door een smalle rode rand met het logo van themagebied Speed Zone, waar de attractie staat. Bovenop is een grote zilveren auto neergezet.





De stoelen zijn nu rood in plaats van zwart. In Speed Zone staan ook attracties als mega coaster Goliath en enterprise G-Force, die de afgelopen maanden allemaal een nieuw uiterlijk hebben gekregen. Dat geldt ook voor snackrestaurant Mission Control.



Snelheid

"De metamorfose is geïnspireerd op snelheid en de autowereld", vertelde een woordvoerster eerder. Voor de renovatie werkt het pretpark samen met de Nederlandse Leisure Expert Group. Zodra Walibi Holland weer opengaat, kunnen bezoekers het eindresultaat met eigen ogen aanschouwen.

