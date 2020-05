Pairi Daiza

Populairste dierentuin van de Benelux zet tientallen medewerkers op straat

De coronacrisis laat een diepe wond achter in de Belgische dierentuin Pairi Daiza. Vanwege financiële problemen heeft het grootste dierenpark van de Benelux enkele tientallen medewerkers moeten ontslaan. Dat heeft het park vandaag bekendgemaakt. Pairi Daiza spreekt over een "extreem moeilijke" periode.



Het gaat om zeventien werknemers met vaste contracten en zes seizoensmedewerkers. "Het is de eerste keer in haar 26-jarig bestaan dat Pairi Daiza om financiële redenen afscheid neemt van medewerkers, dit volledig los van onze eigen wil", laat het management weten.





ZIE OOK: Belgische dierentuin Pairi Daiza verwelkomt ijsberen in nieuw verblijf



De betrokken personeelsleden komen van verschillende afdelingen, ook van de directie. "De beslissing valt menselijk zeer zwaar, aangezien alle medewerkers hechte leden waren van de Pairi Daiza-familie. De financiële situatie laat ons echter geen keuze." Er is naar eigen zeggen alles aan gedaan om het aantal ontslagen tot een minimum te beperken.



Omzetverlies

Eigenlijk had Pairi Daiza op 21 maart weer open moeten gaan. Door het coronavirus zijn bezoekers nog altijd niet welkom. Ondertussen kostte het onderhouden van het park en de dieren tot nu toe zo'n 4 miljoen euro. Het totale omzetverlies voor dit jaar wordt geschat op 30 miljoen euro. De directie rekent op "dramatisch lage bezoekerscijfers".

ZIE OOK: Pretparken in België nog minstens zes weken dicht