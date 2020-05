Europa-Park

Europa-Park vertoont exclusief filmmateriaal in drive-in bioscoop

Europa-Park gaat komend weekend exclusief filmmateriaal vertonen op een bijzondere plek. Een drive-in bioscoop in de Duitse plaats Offenburg staat zondagmiddag volledig in het teken van het attractiepark. Daarbij vindt ook de officiële première plaats van de nieuwe film 'Aufbruch nach Batavia'.



De film vertelt het achtergrondverhaal van de attractie Piraten in Batavia, die komende zomer wordt geopend. Eigenlijk was het de bedoeling om de productie dit jaar dagelijks te vertonen in Magic Cinema 4D, het filmtheater van Europa-Park. In verband met corona gaan de voorstellingen daar voorlopig echter niet door.





Naast de piratenfilm kunnen bezoekers van de drive-in bioscoop kijken naar Das Geheimnis von Schloss Balthasar, Das Zeitkarussell, Nachts im Park en Happy Family: vier korte animatiefilms die eerder in het Magic Cinema draaiden. In totaal duurt het evenement zo'n anderhalf uur.



Personeelsfeest

Entreekaarten kosten 22 euro per auto. Van elk verkocht ticket gaat 5 euro naar Ortenau Klinikum, een ziekenhuis in Offenburg. Met de opbrengsten wordt een personeelsfeest georganiseerd voor zorgverleners die coronapatiënten hebben behandeld.



Eerder kozen verschillende Duitse pretparken er al voor om hun parkeerterrein ter beschikking te stellen voor een drive-in bioscoop. Dat gebeurde in Fort Fun Abenteuerland, Holiday Park en Movie Park Germany.

