Disneyland Paris

Disneyland Paris stelt opening van Marvel-hotel uit

De opening van het vernieuwde Marvel-hotel in Disneyland Paris gaat niet door. Eigenlijk had Disney's Hotel New York - The Art of Marvel op maandag 15 juni open moeten gaan voor gasten. Door het coronavirus liggen de werkzaamheden al weken stil. Daardoor kan de geplande openingsdatum niet gehaald worden.



"Hoewel we op dit moment geen nieuwe openingsdatum hebben om aan te kondigen, hopen we meer informatie te kunnen delen zodra de bouwwerkzaamheden hervat worden en we kunnen beoordelen wanneer het hotel klaar is voor heropening", meldt Disney.





Wie een verblijf had geboekt tussen 15 juni en 31 oktober, mag kiezen: het reeds betaalde bedrag terugkrijgen of een voucher ontvangen voor hetzelfde bedrag, die achttien maanden geldig blijft. Geboekte verblijven vanaf 1 november gaan vooralsnog gewoon door.



Renovatie

Disney's Hotel New York bestaat al sinds 1992. Tijdens de ingrijpende renovatie, die in januari 2019 begon, krijgt het complex een Marvel-thema. Alle kamers, restaurants en bars worden opnieuw ingericht. Het wordt het eerste hotel ter wereld dat in het teken staat van de Avengers en andere Marvel-personages.



In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris is een volledig Marvel-themadeel in aanbouw, met attracties rond Iron Man en Spider-Man. Ook daar wordt momenteel niet meer gewerkt. Het gebied zou open moeten gaan in 2021. De Disney-parken zijn al sinds half maart dicht.

