Directrice Disneyland Paris reageert op heropening Shanghai Disneyland

De aangekondigde heropening van Shanghai Disneyland is "een bron van inspiratie en optimisme" voor het management van Disneyland Paris. Dat laat directrice Natacha Rafalski van Disneyland Paris weten in een verklaring. Shanghai Disneyland start op maandag 11 mei met een gefaseerde heropening.



Daarmee wordt Shanghai Disney het eerste Disney-resort ter wereld dat weer opengaat sinds de sluiting vanwege de uitbraak van het coronavirus. Shanghai Disneyland is al ruim vijftien weken dicht, sinds 25 januari. Disneyland Paris sloot half maart.





"We implementeren nieuwe gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in lijn met de richtlijnen van lokale overheidsinstanties", laat algemeen directeur Joe Schott van Shanghai Disney Resort weten. "De andere parken in de rest van de wereld zijn ook druk bezig met voorbereidingen voor een heropening. Wanneer de tijd rijp is, zullen ze opnieuw gasten verwelkomen."



Gereserveerd

Disney-topman Bob Chapek kondigde vanavond aan wat bezoekers van Shanghai Disneyland straks te wachten staat. Zo wordt er gewerkt met een gelimiteerde capaciteit, waardoor een bezoek altijd vooraf gereserveerd moet worden. In attracties worden plaatsen opengelaten en bij de entree meten medewerkers de lichaamstemperatuur van bezoekers.



Verder zorgt men voor extra schoonmaakbeurten. Verspreid over het park komen punten met ontsmettingsmiddel. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Soortgelijke maatregelen zullen later waarschijnlijk ook door de andere Disney-resorts geïmplementeerd worden, aldus Chapek, al kan de exacte invulling per locatie afwijken.



Komende maanden

Disneyland Paris-directrice Natacha Rafalski volgt de ontwikkelingen in Azië op de voet. "Ik feliciteer onze collega's in Shanghai met de aanstaande heropening", schrijft ze. "Jullie vooruitgang is de komende maanden een grote bron van inspiratie en optimisme voor ons." Voor het resort in Parijs is nog geen openingsdatum bekend.

