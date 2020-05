Nieuws

Licht aan het einde van de tunnel voor Duitse pretparken

Er gloort weer hoop voor de attractieparken in Duitsland. Verschillende Duitse deelstaten noemen voor het eerst een expliciete datum voor het heropenen van de pretparken. In Nedersaksen zouden de parken op maandag 25 mei weer open kunnen. Beieren spreekt over zaterdag 30 mei als openingsdatum.



In Nedersaksen liggen parken als Heide Park en Rasti-Land. In Beieren zijn onder meer Legoland Deutschland, Skyline Park, Freizeit-Land Geiselwind en Bayern-Park te vinden. Zij kunnen zich nu voorbereiden om de poorten weer te openen, met extra hygiënemaatregelen en strenge regels met betrekking tot sociale onthouding. De verwachting is dat de komende dagen meer deelstaten zullen volgen.





Legoland Deutschland zegt ontzettend blij te zijn met de beslissing van de deelstaatregering. Men spreekt over "enorm goed nieuws". "Het volledige Legoland-team is heel erg enthousiast over dit lichtpuntje", staat in een verklaring. "Momenteel overleggen we met de autoriteiten over ons veiligheidsprotocol."



Onderscheid

Duitsland maakt bij het versoepelen van de coronamaatregelen uitdrukkelijk onderscheid tussen attractieparken en dierentuinen. In grote delen van het land hebben de dierenparken nu al toestemming om weer open te gaan, hetzij met een beperkte capaciteit.

