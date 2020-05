Efteling

Foto's: Efteling test coronamaatregelen in restaurants en winkels

De Efteling doet er alles aan om het park coronaproof te maken. Naast het aanpassen van de attracties worden ook in de restaurants en winkels allerlei maatregelen doorgevoerd. Interne foto's laten zien waar de Efteling op dit moment mee bezig is.



Zo zijn er aanpassingen doorgevoerd bij verkooppunt De Hongerige Machinist en koffiebar De Rustende Reiziger in horecacomplex Station de Oost. Ook bij souvenirwinkel Efteldingen in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen is het één en ander veranderd, blijkt uit de beelden.





Bezoekers moeten straks anderhalve meter afstand van elkaar houden als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren. Bij eetgelegenheden kiest de Efteling voor een afgebakende wachtrij met hekjes en opvallende geel-zwarte markeringen op de vloer. Soortgelijke markeringen moeten er achter de schermen voor zorgen dat medewerkers niet te dicht bij elkaar in de buurt komen.



Deurbeleid

Personeelsleden komen achter plexiglas te staan. In winkels wordt het gebruiken van een winkelmandje verplicht. Betalen met contant geld is niet meer mogelijk. Ook hier worden werknemers beschermd door plexiglas. Een briefje met het 'deurbeleid' van souvenirwinkel Efteldingen spreekt verder over een maximumcapaciteit van 28 personen.



Bovendien zou per gezelschap slechts één persoon naar binnen mogen. De regels zijn echter nog niet 100 procent definitief. "We zijn van alles aan het bekijken en aan het testen", reageert een Efteling-woordvoerder. "Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe we precies te werk zullen gaan als we weer open mogen."



Beugels

Het fotomateriaal werd verspreid door de Club van Elf, waar 23 Nederlandse dagattracties bij aangesloten zijn. De branchevereniging stelde een protocol samen waarin staat hoe attractieparken en dierentuinen kunnen voldoen aan de coronaregels. Veiligheidsbeugels moeten voorlopig bijvoorbeeld gecontroleerd worden met een speciale haak.



Afgelopen weekend lekten al foto's uit van aanpassingen bij de Efteling-attracties Droomvlucht en Villa Volta.

















































