Efteling

Weer dronepiloten weggestuurd bij de Efteling

De Efteling blijft een gewilde locatie voor dronevliegers. Opnieuw heeft de beveiliging van het attractiepark vandaag ongewenste gasten met drones weg moeten sturen. Twee mannen waren van plan om luchtbeelden van het uitgestorven park te maken, zo merkte een voorbijganger op.



Ze werden betrapt in de buurt van de Kinkenpolder. Hun twee drones zijn niet in beslag genomen. "De mannen zijn door de beveiliging aangesproken en hebben daarna de drones weer ingepakt en zijn weggegaan", weet de ooggetuige. De politie hoefde dit keer niet ingeschakeld te worden.





ZIE OOK: Politie betrapt dronevlieger (44) bij de Efteling: 'Niet toegestaan en niet verantwoord'



Vorige maand waren ook al meerdere keren dronepiloten actief rond het park, tot grote ergernis van de Efteling. Een woordvoerster noemde dergelijke acties onlangs nog "niet toegestaan en niet verantwoord". Er is zelfs geïnvesteerd in een detectiesysteem dat drones kan opsporen.



Bosrijk

De Efteling is al meer dan zeven weken gesloten in verband met het coronavirus. Dat wil niet zeggen dat het park helemaal verlaten is: er zijn nog dagelijks medewerkers aanwezig voor werkzaamheden. Vakantiepark Bosrijk gaat vrijdag gedeeltelijk weer open.

ZIE OOK: Efteling 'niet blij' met illegale dronebeelden van leeg park