Zo gaan Nederlandse pretparken veiligheidsbeugels controleren in coronatijd

Een pretparkbezoek gaat er in tijden van corona heel anders uitzien dan voorheen. Los van allerlei hygiënemaatregelen is er een nieuwe methode bedacht om veiligheidsbeugels bij attracties te controleren. Daarvoor wordt een speciale haak in het leven geroepen, blijkt uit een protocol van branchevereniging Club van Elf.



Bij sommige attracties, bijvoorbeeld heftige achtbanen, verplichten fabrikanten en keuringsinstanties dat medewerkers de veiligheidsbeugels steeds fysiek controleren. Dat wordt een stuk moeilijker wanneer personeelsleden afstand moeten houden van de passagiers. De metalen haak kan dan uitkomst bieden.





In het protocol van de brancheorganisatie wordt houten achtbaan Troy in Toverland als voorbeeld gebruikt. "Gast sluit beugels zelf en medewerker controleert op afstand", luidt het bijschrift. Volgens het document is de "handmatige veiligheidscontrole" op anderhalve meter "veilig voor gasten en veilig voor personeel". Bovendien zou keuringsinstantie TÜV het concept al goedgekeurd hebben.



Capaciteit

Eén ding is zeker: de capaciteit van attracties gaat drastisch omlaag. Het controleren van beugels neemt op deze manier uiteraard meer tijd in beslag. Bovendien kunnen er door afstandsregels veel minder mensen plaatsnemen in de karretjes als voorheen.



Zo wordt de capaciteit van de beroemde Python in de Efteling, die normaal gesproken 28 zitplaatsen heeft, volgens de Club van Elf in het gunstigste geval gehalveerd. Vrienden mogen niet meer naast elkaar zitten: dat is voorbehouden aan familieleden uit hetzelfde huishouden.



Drukste dag

Ook de capaciteit van de parken zelf gaat fors omlaag. "Het aantal gasten dat gelijktijdig aanwezig is binnen een bedrijf wordt in de heropeningsfase geschat op 50 procent van de maximumcapaciteit van de drukste dag", staat in het protocol. Daarom wordt vooraf online tickets bestellen verplicht.



In het protocol worden ook algemene maatregelen genoemd, zoals het neerzetten van informatieborden en het gebruiken van plexiglas. Ook moeten in wachtrijen markeringen op de grond komen die aangeven dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden.

