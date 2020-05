Escape room

Prison Escape komt met online alternatief: ontsnappen op afstand

Tijdens de coronacrisis is het bekende ontsnappingsspel Prison Escape ook thuis te spelen. Normaal gesproken krijgen deelnemers drie uur de tijd om te ontsnappen uit de koepelgevangenis in Breda. De online versie van de game werkt ongeveer hetzelfde, maar dan met behulp van een livestream. Er wordt gebruikgemaakt van echte acteurs die de spelers rechtstreeks toespreken.



"Nu we de fysieke Prison Escape tot 1 september niet kunnen inzetten, hebben we een alternatief concept ontwikkeld", vertelt mede-initiatiefneemster Rowan Stapelbroek aan Looopings. Het doel van het spel is om een onschuldige gevangene binnen drie kwartier te bevrijden door het systeem te hacken. "Daarvoor moeten de spelers slimme keuzes maken."





Er kunnen zeven personen tegelijk meedoen, voor 15,60 euro per persoon. Zij hebben een internetverbinding, een afgesloten ruimte, een headset en een webcam nodig. Bij een lager aantal deelnemers stijgt het tarief. "De spelers zijn niet op zichzelf aangewezen: het is echt een groepsactiviteit waarbij samengewerkt moet worden", aldus Stapelbroek.



Gevoel

Prison Escape kan gespeeld worden in het Nederlands of in het Engels. De acteurs zijn tijdens het spel ook echt in de Bredase gevangenis aanwezig. "Dat maakt het zo bijzonder. Het roept het echte Prison Escape-gevoel op. De personen die het spel al online gespeeld hebben, zijn erg enthousiast."



Het idee voor het online concept lag er al vóór de coronacrisis, zegt Stapelbroek. "Maar nu is het in relatief korte tijd ontwikkeld, omdat we toch iets willen aanbieden in deze periode waarin heel Nederland thuiszit."

