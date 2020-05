Nieuws

Dierentuinen gaan weer open in Duitse grensregio's

In de Duitse regio's Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen behoort een dagje dierentuin weer tot de mogelijkheden. De deelstaten, die aan Nederland grenzen, hebben dierenparken toestemming gegeven om deze week open te gaan. Bezoekers moeten wel gezondheidsmaatregelen in acht nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



Zo is het dragen van een mondkapje hier en daar verplicht. Sommige parken werken met een vaste route en eenrichtingsverkeer. Binnenverblijven waar afstand houden niet mogelijk is, worden afgesloten. Eetgelegenheden zijn in gebruik als uitgiftepunten. Speeltuinen mogen vanaf donderdag geopend worden.





Na een sluiting van zeven weken zijn sinds gisteren NaturZoo Rheine, Zoo Krefeld en Tiergarten Kleve weer toegankelijk. Allwetterzoo Münster en Kölner Zoo gaan vandaag open, Zoo Duisburg, Erlebnis Zoo Hannover, Zoo in der Wingst en Zoo Osnabrück volgen morgen. Op vrijdag opent Zoo Dortmund. ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen en Der Grüne Zoo Wuppertal maken binnenkort een openingsdatum bekend.



Attracties

Afgelopen maand gingen de dierentuinen in de regio's Rijnland-Palts, Brandenburg en Berlijn alweer open. Duitsland maakt een sterk onderscheid tussen pretparken en dierentuinen. Voor attractieparken worden de coronamaatregelen nog niet versoepeld.



Of Nederlanders ook een dagje naar een Duitse dierentuin kunnen gaan, is een twijfelgeval. De Duitse overheid ontraadt alle niet-noodzakelijke reizen, maar een officieel verbod is er niet. Soms vinden steekproefsgewijs grenscontroles plaats, waarbij lokale autoriteiten automobilisten vragen naar het doel van hun reis. Ook het Nederlandse kabinet wil eigenlijk dat Nederlanders zo veel mogelijk thuisblijven.

