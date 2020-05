Alton Towers Resort

Pretparkfan probeert attracties te herkennen op basis van geur

Hoe ruiken pretparkattracties? Het Engelse attractiepark Alton Towers heeft een fan uitgedaagd om attracties puur op basis van hun geur te herkennen. In samenwerking met het bedrijf AromaPrime, dat voor onder meer Alton Towers de geureffecten verzorgt, kreeg pretparkvlogger Shawn Sanbrooke zes monsters toegestuurd.



Op zijn YouTube-kanaal Theme Park Worldwide snuift hij de verschillende geuren op. In een video bijna tien minuten is te zien hoe Sanbrooke - goed voor 220.000 YouTube-abonnees - een poging waagt om alle aroma's te identificeren.





Zo denkt hij luchtjes te herkennen uit het draaiende huis Hex, de houten achtbaan Wicker Man, verschillende halloweenspookhuizen en de verdwenen darkride Charlie and the Chocolate Factory: The Ride. De allersmerigste geur komt volgens Sanbrooke vermoedelijk uit horrorattractie The Alton Towers Dungeon. "Vreselijk, ik hier echt niet aan ruiken", reageert hij. "Het is net poep of kots."



Antwoorden

Binnenkort laat Alton Towers weten of de antwoorden van de fan klopten. Daarover verschijnt dan een nieuwe video. Ook geeft AromaPrime vier pretparkgeuren weg aan geïnteresseerde fans. Zij kunnen een reactie achterlaten op YouTube.

