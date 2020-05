Efteling

Efteling organiseert online kennisquiz met O.J. Punctuel

De Efteling presenteert deze week een interactieve online quiz. Op vrijdag 8 mei vindt de eerste editie van de Efteling Familie Quiz plaats, waarbij de Efteling-kennis van de deelnemers getest wordt. Symbolica-lakei O.J. Punctuel praat het vragenspel aan elkaar.



Het sprookjespark spreekt over "een leuk en interactief spel voor jong en oud". "Zo kunnen we het Efteling-gevoel met elkaar delen", staat in de beschrijving. De quiz bestaat uit meerdere rondes, die in totaal zo'n 45 minuten duren. Er wordt gespeeld om 18.30 én om 19.30 uur. Voor de winnende familie ligt een verrassingspakket klaar ter waarde van 100 euro.





ZIE OOK: Verrassing: directeur en ontwerper doen onverwachts mee met Efteling-pubquiz van fans



Niet iedereen kan meedoen. Vanwege het beperkte aantal plekken vindt er een loting plaats. Aanmelden kan via de officiële Efteling Blog. Wie wordt uitgekozen, ontvangt donderdag een e-mail met instructies. Anderen krijgen de kans om een livestream op YouTube te volgen. Zij dingen echter niet mee naar een prijs.

ZIE OOK: Foto's: medewerkers mogen rondje rijden door gesloten Efteling