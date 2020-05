Boras Djurpark

Deense pretparken boos na beschuldiging: 'Geen groot risico op corona'

Pretparken in Denemarken zijn pissig. In een vertrouwelijke memo van de Deense overheid, opgesteld door gezondheidsautoriteit Statens Serum Institut, valt te lezen dat het openen van attractieparken in tijden van corona wordt gezien als extreem risicovol. Pretparken zijn geclassificeerd als een activiteit met een "zeer groot risico" op coronabesmettingen.



Daarom wordt aangeraden om pretparken pas in de allerlaatste fase van het versoepelen van de maatregelen weer open te laten gaan, tegelijkertijd met bijvoorbeeld nachtclubs. Dierentuinen zijn ingedeeld in de categorie "laag risico", samen met bibliotheken en musea. De memo lekte uit aan de Deense pers.





Branchevereniging Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) reageert ontstemd. Bij de organisatie horen parken als Tivoli Gardens, Legoland Billund, Djurs Sommerland, Fårup Sommerland, Bakken en BonBon-Land. "Wij vinden absoluut niet dat attractieparken tot deze categorie behoren", zegt voorzitter Kristian Nørgaard.



Risicogroep

Volgens hem zijn de parken goed in staat om afstand tussen bezoekers te garanderen. "Er is genoeg ruimte. En we hebben al veel geïnvesteerd in extra maatregelen." Het wordt tijd dat de overheid dat inziet, vindt Nørgaard. "De meerderheid van onze bezoekers bestaat uit gezinnen met kinderen, die geen deel uitmaken van een risicogroep. We vinden het volkomen gerechtvaardigd om hen naar onze parken te laten komen."



Ook Legoland-directeur Christian Woller snapt niet waarom zijn park de stempel "zeer risicovol" heeft gekregen. "We hebben genoeg maatregelen genomen om het risico op infecties te minimaliseren", vertelt hij aan Deense media. "Ik denk dat deze beoordeling gebaseerd is op aannames."



Ongepast

Verschillende dierentuinen in Denemarken waren eigenlijk van plan om op 1 mei weer open te gaan. De overheid heeft daar een stokje voor gestoken. Ministers noemden het voornemen "ongepast".

