Walibi Belgium

'Opening van mega coaster in Walibi Belgium gaat zeker door in 2021'

De opening van een spectaculaire nieuwe achtbaan in Walibi Belgium komt niet in gevaar door de coronacrisis. Dat belooft voormalig marketingdirecteur Marc Guffens, die tegenwoordig werkzaam is voor zusterpark Walibi Holland. Hij laat weten dat de bouw van de mega coaster doorgaat zoals gepland, met een opening in 2021.



Guffens was degene die in 2017 een omvangrijk masterplan voor Walibi Belgium presenteerde, met talloze nieuwe attracties en opknapbeurten ter waarde van 100 miljoen euro. Hij werd door pretparkpodcast OiP gevraagd wat er in deze onzekere tijden nog overblijft van die strategie. Daarop vertelde hij dat de nieuwe rollercoaster - de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux - volgend jaar zeker opengaat. Binnenkort volgt daar meer informatie over. Het terrein is al bouwrijp gemaakt.





De coaster van de Liechtensteinse fabrikant Intamin wordt naar verwachting 50 meter hoog en 1200 meter lang. Nu is de bijna 47 meter hoge Goliath in Walibi Holland nog de hoogste achtbaan van de Benelux. Het snelheidsrecord is sinds afgelopen zomer in handen van lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland, die 106,6 kilometer per uur gaat. De nieuwe achtbaan van Walibi Belgium moet een topsnelheid halen van 113 kilometer per uur.



New Orleans

Walibi wil een Afrikaans themagebied aanleggen met naast de achtbaan ook een kinderattractie afkomstig uit het bestaande parkdeel Fun World, de zogenoemde Stunt Flight. En men had meer ambitieuze plannen voor 2021, zoals het opnieuw opbouwen van de verdwenen kinderachtbaan La Coccinelle, het vernieuwen van hangende achtbaan Vampire en het realiseren van een New Orleans-themadeel met voodoo-invloeden.



Wat er van die intenties terechtkomt, is nog maar de vraag. Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes meldde onlangs dat er dit jaar voor 30 miljoen euro bezuinigd wordt op investeringen in verband met het coronavirus. Volgend jaar moet opnieuw een aanzienlijk bedrag bespaard worden. "Alle investeringen binnen de groep van Compagnie des Alpes waar nog geen contracten voor ondertekend zijn, zullen zo logisch mogelijk herschikt worden met prioriteit op gastbeleving en vernieuwing", zegt marketingman Guffens daarover.



Waterattractie

De eerder aangekondigde ontwikkelingen staan daarmee op losse schroeven. Het is overigens het niet voor het eerst dat Walibi Belgium afwijkt van het oorspronkelijke plan. Zo had in 2019 het entreeplein vernieuwd moeten worden en zou dit jaar het westerngedeelte opgeknapt worden, inclusief de komst van een interactieve waterattractie. Dat ging allemaal niet door.



De reeks investeringen zou uiteindelijk moeten zorgen voor 30 procent meer bezoekers. Vorig jaar, toen twee nieuwe attracties opengingen, bleef het bezoekersaantal echter gelijk.



Concurrentie

In 2021 zal Walibi stevige concurrentie ondervinden van Plopsaland De Panne, waar een gelanceerde spinning coaster met inversies opengaat. Die stond eigenlijk op de planning voor 2022, maar het project is een jaar naar voren geschoven.

