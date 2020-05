Walibi Belgium

Man beklimt 28 meter hoge houten achtbaan Walibi Belgium

Een man heeft zonder toestemming de houten achtbaan van Walibi Belgium beklommen. Het lukte hem om ongezien bovenop de 28 meter hoge constructie van de rollercoaster Loup-Garou te gaan zitten.



Dat is te zien in een opmerkelijk filmpje dat verscheen op video-app TikTok. In de verte zijn herkenbare attracties als Dalton Terror, Pulsar en Psyké Underground zichtbaar.





Looopings heeft contact opgenomen met de maker, die zichzelf 'jingo.files' noemt. Hij zegt een urban explorer te zijn die graag bijzondere foto's maakt op verlaten plekken. De foto's uit Walibi wil hij publiceren zodra het attractiepark weer opengaat. Op dit moment is Walibi Belgium tot nader order gesloten in verband met het coronavirus.



Verwijderd

Een woordvoerster van Walibi kan nog niet zeggen of het pretpark juridische stappen gaat nemen tegen de indringer. "Wij zijn een intern onderzoek gestart", is het enige dat ze kwijt wil. De video zelf is inmiddels verwijderd van TikTok.



Afgelopen winter kreeg het park al eens te maken met ongewenste gasten. Toen braken youtubers van het Nederlandse kanaal StukTV 's nachts in. Ook zij werden niet betrapt.

