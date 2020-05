Efteling

Coronamaatregelen in de Efteling: attracties worden aangepast

Iconische Efteling-attracties worden noodgedwongen aangepast zodat bezoekers en medewerkers genoeg afstand kunnen houden. Bij Droomvlucht en Villa Volta vinden op dit moment ingrijpende werkzaamheden plaats. Dat blijkt uit foto's van achter de schermen, die Looopings in handen kreeg.



In de wachtrij van Droomvlucht en de voorshows van Villa Volta zijn met behulp van tape vakken op de grond gemaakt, op zo'n anderhalve meter afstand van elkaar. Zo is voor bezoekers duidelijk waar ze wel en niet mogen staan. De overdekte buitenwachtrij van Villa Volta wordt opnieuw ingedeeld.





In het instapstation van Droomvlucht wordt ook hard gewerkt. Een grote stellage met houten balken en plexiglas voorkomt dat medewerkers straks direct contact hebben met gasten. De reeks aanpassingen moet het risico op coronabesmettingen verkleinen.



Testen

De Efteling wil nu nog niet veel kwijt over wijzigingen bij de twee attracties. "Op dit moment zijn we van alles aan het testen", laat een woordvoerder aan Looopings weten. Voor het attractiepark is nog geen openingsdatum bekend. Er wordt gewacht op groen licht van het kabinet of de Brabantse veiligheidsregio's.



Branchevereniging Club van Elf, waar de Efteling ook bij aangesloten is, heeft vorige maand al vier regels opgesteld voor dagjes uit in tijden van corona. Die luiden als volgt: reserveer een bezoek vooraf online, blijf thuis bij gezondheidsklachten, kom alleen of met personen uit hetzelfde huishouden en gebruik eigen vervoer.



Grote gevolgen

Hoelang de maatregelen nodig zullen zijn, is nog volstrekt onduidelijk. Volgens het kabinet moet Nederland zich voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving, waarin het gebruikelijk is om voortdurend anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor het bezoeken van pretparken en dierentuinen.





















