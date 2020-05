Efteling

Efteling-medewerkers werken vanuit huis in lollige video

De meeste Efteling-medewerkers kunnen hun werk niet mee naar huis nemen, maar daar heeft één afdeling wat op gevonden. In een komische YouTube-video is te zien hoe personeelsleden van de hoofdentree hun taken blijven uitvoeren terwijl ze thuiszitten door de coronacrisis.



Bij de entree horen onder andere het parkeerterrein, de kassa's, de kaartcontrole, de hondenkennel, de fietsenstalling en de Gastenservice. Het filmpje van bijna vierenhalve minuut toont medewerkers die thuis onder meer folders uitdelen, poorten openmaken, souvenirs bezorgen, kaartjes controleren, auto's helpen inparkeren en honden verzorgen.





Op de achtergrond klinkt het Efteling-personeelslied 'Trots op jou'. "We hopen jullie allemaal weer snel te kunnen verwelkomen in de Wereld vol Wonderen", zegt 'afsluiter' Roar Luiten aan het einde van de video. Initiatiefneemster was Nikki Doensen, die zelf in beeld komt als 'buttonprikker'.



Ruigrijk

Eerder deze week dook ook al een video op gemaakt door attractiemedewekers van parkdeel Ruigrijk. Zij deden mee aan de zogeheten Don't Rush Challenge.

