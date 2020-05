Ouwehands Dierenpark Rhenen

Eindelijk reuzenpanda geboren in Ouwehands Dierenpark

In Ouwehands Dierenpark in Rhenen is na jaren proberen eindelijk een reuzenpanda geboren. Moeder Wu Wen beviel op vrijdag 1 mei van een jong. Parkeigenaar Marcel Boekhoorn is in de wolken. "Ik ben ongelofelijk blij", laat hij weten. "Dit is positief nieuws waar iedereen op wachtte."



Het jong is op natuurlijke wijze verwekt en geboren, benadrukt Ouwehands Dierenpark. De dierentuin zegt "blij en trots" te zijn dat op deze manier bijgedragen kan worden aan het in stand houden van de bedreigde diersoort.





Het is voor het eerst dat er in Nederland een reuzenpanda ter wereld komt. Pogingen om Wu Wen zwanger te krijgen faalden in 2018 en 2019. In België had men meer geluk. Daar kwamen de afgelopen jaren al drie panda's ter wereld.



Geslacht

Het geslacht blijft voorlopig een verrassing. De verzorgers laten moeder en kind nu met rust. Ze worden gevolgd via camerabeelden. "Als het jong over een paar maanden uit het kraamhol komt kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda een naam."



Het jong is - net als ouders Xing Ya en Wu Wen - eigendom van China. Na vier jaar moet de kleine panda dan ook overgedragen worden. Ouwehands Dierenpark betaalt een slordige miljoen euro per jaar voor het houden van de panda's. Deze geboorte kost nog eens 500.000 euro. Dat bedrag gaat naar de China Wildlife Conservation Association (CWCA).





