Spanje overweegt pretparken weer te openen op 8 juni

De Spaanse overheid heeft een plan uitgestippeld om de coronalockdown stapsgewijs af te bouwen. Daarbij worden ook pretparken expliciet genoemd. In de derde fase van het officiële stappenplan wordt gesproken over de heropening van "culturele en vrijetijdsactiviteiten", waaronder "themaparken en recreatieparken".



Die fase zou op maandag 8 juni in moeten gaan. Bezoekers moeten zich wel aan afstandsregels houden. Of de datum gehaald kan worden, is afhankelijk van hoe het virus zich de komende tijd ontwikkelt. Met bijna 220.000 geregistreerde besmettingen en ruim 25.000 doden is Spanje één van de zwaarst getroffen landen ter wereld.





Grote Spaanse attractieparken als PortAventura World en Parque Warner Madrid noemen voorlopig geen openingsdatum. Zij zijn "tot nader order" dicht.



Toeristen

Als de parken weer opengaan, is het nog maar de vraag of pretparkfans uit bijvoorbeeld Nederland en België langs kunnen komen. Op dit moment is niet duidelijk of de Spaanse grens komende zomer opengaat voor buitenlandse toeristen.

