Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark beloont abonnees die afzien van compensatie

Ouwehands Dierenpark komt met verschillende opties voor abonnementhouders. Zij worden in principe automatisch gecompenseerd voor de coronasluiting, door het aantal gemiste dagen bij hun abonnement op te tellen. Het is echter ook mogelijk om het park financieel te steunen door van de compensatie af te zien.



Wie daarvoor kiest, wordt op een speciale manier beloond. De eerste optie is om 5 euro te ontvangen als digitaal saldo op de abonnementspas. "Dit bedrag kun je vrij besteden bij een eerstvolgend bezoek in alle restaurants en de shops", laat de dierentuin weten. Het saldo blijft geldig zolang het abonnement geldig is.





ZIE OOK: Eindelijk reuzenpanda geboren in Ouwehands Dierenpark



Het is ook mogelijk om te kiezen voor een plek op de vip-lijst van Ouwehands. "Als dank word je op de vip-lijst gezet waarbij je kans maakt te worden uitgenodigd bij exclusieve openingsevents of persevents", staat in een uitleg.



Preview

Wat houdt dat precies in? "Denk hierbij aan de opening van het bonoverblijf, een preview van China Light Festival of de eerste stapjes buiten van het reuzenpandajong." In het park werd afgelopen vrijdag een panda geboren. Abonnees kunnen hun keuze tot en met zondag 10 mei doorgeven.

ZIE OOK: DierenPark Amersfoort vraagt abonnementhouders om hulp