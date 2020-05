Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen zet deur op een kier voor Halloween

Attractiepark Slagharen sluit het organiseren van Halloween niet meer uit. Tot nu toe wilde het Overijsselse pretpark niets weten van het horrorfeest, maar voormalig directeur Wouter Dekkers zet de deur op een kier. Dat maakt hij duidelijk in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast.



Dekkers is tegenwoordig algemeen directeur van het Duitse waterpark Tropical Islands, onderdeel van dezelfde groep als Slagharen. Hij heeft nog veelvuldig contact met het managementteam van zijn voormalige werkplek. Bovendien was hij intensief betrokken bij de zoektocht naar een opvolger.





ZIE OOK: Podcast: hoe is het nu met voormalig Slagharen-directeur Wouter Dekkers?



Over de komst van een spookhuis zegt hij nu dat het "zeker een mogelijkheid" is. "Ik heb het altijd tegengehouden", geeft hij toe. De afgelopen jaren was Slagharen één van de weinige parken in Nederland waar geen Halloween gevierd werd. "We waren bezig met zo veel andere projecten binnen het park. Het was niet het juiste moment om hardcore Halloween te introduceren. Daar hadden we de capaciteit niet voor."



Elke dag hetzelfde

Het horrorevenement zou ingepast moeten worden in het cowboythema van Slagharen. "Je zou prima een maze kunnen hebben met een westerntintje", denkt Dekkers nu. Het hele park aankleden in griezelsferen, zoals de concurrentie doet, ziet hij gezien de doelgroep minder zitten. "Je hebt ook mensen die vijf dagen bij ons overnachten in de herfstvakantie, heeft het dan zin om elke dag hetzelfde te doen?"



Voor Nederlandse parken als Walibi Holland, Toverland en Avonturenpark Hellendoorn is Halloween jaarlijks een belangrijke inkomstenbron. Ook twee zusterparken van Slagharen - Bobbejaanland en Movie Park Germany - kunnen niet meer zonder Halloween.



Vuurwerkshow

Attractiepark Slagharen heeft nu nog steevast een ander evenement op het programma staan in het najaar: Miracle of Lights, met een lichtjesparade en een vuurwerkshow. Het park wordt tegenwoordig geleid door Dave Storm. Hij wordt daarbij vanaf de zijlijn begeleid door voorganger Dekkers.

ZIE OOK: Geen Halloween in Slagharen, maar wel dagelijks vuurwerk