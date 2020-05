Flamingo Land

'Oudste man in een achtbaan' op 108-jarige leeftijd overleden

Engelsman Jack Reynolds, die bekend werd als de oudste man in een achtbaan, is op 108-jarige leeftijd overleden. In 2017 maakte Reynolds wereldwijd furore toen hij op zijn 105e verjaardag een ritje maakte in een spinning coaster in het Engelse pretpark Flamingo Land.



Dat was de acht meter hoge familieachtbaan Twistosaurus. Guinness World Records riep de man vervolgens uit tot de "oudste persoon die ooit een achtbaan zonder inversies bereden heeft". "Ik ben onder de indruk", zei hij na afloop van het ritje. "Het ging goed."





ZIE OOK: Wereldrecord: 192 personen zitten naakt in achtbaan



De waaghals heeft de laatste jaren meer records gebroken. Zo werd hij op zijn 104e de oudste persoon die voor het eerst een tatoeage nam. Toen hij 106 werd, kwam hij in het nieuws als de oudste persoon die ooit een tokkelbaan geprobeerd heeft. Met zijn acties haalde hij geld op voor het goede doel.



Het ging al een tijdje slecht met Reynolds. Afgelopen zaterdag stierf hij.









ZIE OOK: Recordpoging in kermisattractie faalt jammerlijk: 'De stank heeft me genekt'