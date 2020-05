Nieuws

Italiaanse attractieparken moeten openingsdag blijven uitstellen

Terwijl in steeds meer omliggende landen openlijk wordt gesproken over het heropenen van de attractieparken, is het in Italië nog angstvallig stil. Daar moeten de pretparken hun geplande seizoensstart noodgedwongen blijven uitstellen. De meeste Italiaanse parken gokten eerder op 1 mei als openingsdatum.



Dat bleek voorbarig. "We zien je op een veilige manier in juni", staat nu op de homepage van Gardaland. De online openingskalender start daar op maandag 1 juni. Mirabilandia, waar eerder ook gerekend werd op 1 mei, durft nu geen stip op de horizon te plaatsen.





Ook Movieland, MagicLand, Leolandia en Fiabilandia noemen geen datum meer. Cinecittà World beweert op zaterdag 30 mei weer bezoekers te kunnen verwelkomen. Etnaland wacht vooralsnog tot woensdag 1 juli.

