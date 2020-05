Efteling

Bezoekersaantal Efteling gedaald: 90.000 bezoekers minder in 2019

De Efteling heeft vorig jaar minder bezoekers getrokken dan een jaar eerder. In 2019 verwelkomde het attractiepark 5,26 miljoen gasten, tegenover 5,35 miljoen in 2018. Ondanks de daling van 90.000 bezoekers zegt de Efteling tevreden te zijn over de nieuwe cijfers, die vandaag gepubliceerd worden.



"We zijn ruim uitgekomen boven de vijf miljoen bezoeken die we minimaal willen behalen en dus tevreden met het resultaat", schrijft de directie in een verklaring aan het personeel. De Efteling had vooraf echter gerekend op een stijging van het bezoekersaantal in 2019. Dat is niet gelukt, gaf een woordvoerster eerder dit jaar al toe.





Zij gaf toen het slechte weer tussen juli en half oktober de schuld. Nu wordt gesproken over "een klein verschil met wat we hadden voorspeld". De laatste keer dat de Efteling het bezoekersaantal zag dalen was in 2013. Sindsdien werd er elk jaar een record gebroken.



Rapportcijfer

De directie benadrukt dat het doel voor de komende periode niet is om alsmaar meer bezoekers te trekken, maar om de gastwaardering te verhogen. "Daarom investeerden we in 2019 vooral in kwaliteit." Ondanks die inzet steeg het rapportcijfer dat bezoekers het park geven niet. Dat cijfer bleef steken op een 8,6.



De Efteling is op dit moment al anderhalve maand gesloten vanwege het coronavirus. Dat zorgt vanzelfsprekend voor een enorme hap uit de resultaten van 2020. Het behalen van vijf miljoen bezoekers lijkt dit jaar haast onmogelijk. Toch maakt het management zich nog geen grote zorgen. "Door de goede resultaten van 2019 en de jaren daarvoor kunnen we deze tijdelijke sluiting op dit moment goed aan. We kijken dan ook met vertrouwen vooruit."

