Efteling

Efteling presenteert financiële resultaten 2019: hogere omzet, minder winst

Hoeveel heeft de Efteling vorig jaar verdiend? Nieuwe financiële resultaten laten zien dat het attractiepark afgelopen jaar een hogere omzet realiseerde. Tegelijkertijd daalde de winst. Dat valt op te maken uit het jaarverslag van 2019.



De totale omzet kwam uit op 227,7 miljoen euro, iets meer dan de 224,2 miljoen euro van 2018. Het bedrijfsresultaat daalde van 33 miljoen euro naar 28,7 miljoen euro. Uiteindelijk werd er een nettowinst gerealiseerd van 19,3 miljoen euro, 4,3 miljoen minder dan in 2018 (23,6 miljoen).





"Dit komt voort uit een stijging van de bedrijfslasten, met name als gevolg van hogere personeelskosten", licht een woordvoerster toe. "Enerzijds door meer inzet van personeel, anderzijds door hogere kosten zoals pensioenkosten." Verder vond er een afwaardering van het Efteling Golfpark plaats, ten bedrage van 1,8 miljoen euro.



Kamerprijs

Het Efteling-pretpark en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land wisten een omzetstijging te verwezenlijken, door een hogere bezettingsgraad en het uitbreiden van Bosrijk met nieuwe accommodaties. Het Efteling Hotel bleef iets achter. Daar daalde de omzet van 10,9 miljoen euro naar 10,7 miljoen euro. Hoewel de gemiddelde kamerprijs steeg, daalde de bezettingsgraad.



Opvallend is dat de bestedingen in de hotels en vakantieparken daalden. Volgens de Efteling komt dat door de langere openingstijden van het attractiepark. "Waardoor gasten ín het park consumeren." Afgelopen week werd al bekend dat het bezoekersaantal van de Efteling in 2019 voor het eerst in zeven jaar is gedaald, van 5,35 miljoen naar 5,26 miljoen gasten.

