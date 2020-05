Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dierenpark Wildlands Emmen krijgt uitstel van betaling

Wildlands Adventure Zoo Emmen hoeft voorlopig geen huur te betalen aan de gemeente. Directeur Erik van Engelen had eind maart uitstel van betaling aangevraagd, omdat er vanwege de uitbraak van het coronavirus geen inkomsten meer zijn. Aan dat verzoek heeft de gemeente Emmen gehoor gegeven.



Tot en met juni hoeft er niet betaald te worden voor het entreegebouw en speelparadijs Animazia, dat het dierenpark huurt van de gemeente. Hetzelfde geldt voor het grote Atlas Theater. Ook de gemeentelijke heffingen worden de komende tijd geschrapt. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.





Ook met enkele grote leveranciers zijn afspraken gemaakt over het opschorten van betalingen. De maatregel moet Wildlands, dat al jaren kampt met miljoenenverliezen en forse schulden, wat meer financiële ademruimte geven.



Omzet

Het is de bedoeling om de uitgestelde betalingen later in te halen. Wanneer dat kan, is afhankelijk van hoelang de dierentuin nog dicht moet blijven. Door de sluiting loopt men miljoenen euro's aan omzet mis. Toch ziet Van Engelen het niet zitten om het publiek om donaties te vragen, zoals onder andere Artis heeft gedaan. "Ik ben daar terughoudend in, ik vind dat gevoelig liggen als je al met publiek geld geleend hebt", vertelde hij aan radiozender BNR.



De directeur sprak begin dit jaar nog de verwachting uit dat Wildlands in 2021 winst zou gaan maken, na jaren van financiële problemen. Of dat voornemen door de coronacrisis overboord gegooid kan worden, zal later moeten blijken.

