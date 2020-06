Beekse Bergen

Verwarde man stichtte brand in Safaripark Beekse Bergen, denkt politie

De politie denkt te weten wie eind maart brand heeft gesticht in Safaripark Beekse Bergen. Daarbij kwamen tien dieren om het leven: acht impala's en twee koedoes. Inmiddels is er een verdachte in beeld, bevestigt een politiewoordvoerder aan Looopings.



Het gaat om een man met psychische problemen, die op dit moment onder behandeling is bij een psychiatrische instelling. "De verdachte is nog niet aangehouden en heeft nog geen verklaring af kunnen leggen", aldus de voorlichter.





Burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek, waar de dierentuin ligt, zegt "opgelucht" te zijn dat er een verdachte is opgespoord. Hij spreekt over "een triest incident voor de dieren en de Beekse Bergen". "Het lijkt te gaan om een eenmalige actie van een verward persoon."



Jachtluipaarden

In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 maart brak op drie plekken in het Brabantse dierenpark brand uit: bij de houten buitenverblijven van de jachtluipaarden en de nijlgaus en bij de stal van de impala's en koedoes. De jachtluipaarden moesten daardoor tijdelijk verhuizen.

