Walibi Holland

Walibi Holland zet plastic schermen in wachtrijen

Walibi Holland gaat verschillende wachtrijen in het pretpark voorzien van grote plastic schermen. Dat vertelt directrice Mascha van Till in een interview. Bij zigzag-rijen zijn de schermen nodig omdat wachtende bezoekers anders rakelings langs elkaar zouden lopen. Afstand bewaren is dan niet mogelijk.



In de wachtrijen worden vakken op de grond gemaakt die aangeven dat het verplicht is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Alleen gezinsleden uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar in de buurt staan; vriendengroepen worden opgesplitst.





Een zigzaggende rij kan alsnog voor problemen zorgen. Van Till geeft de wachtrij van achtbaan Lost Gravity als voorbeeld. "Dat gaan we aanpassen", vertelt ze in gesprek met het Jeugdjournaal. "En daar gebruiken we doorzichtig plastic schermen voor, die moeten we ophangen." Ook de rijen van attracties als Goliath en Speed of Sound zullen aangepast moeten worden.



Beugels

Het houden van genoeg afstand is één van de maatregelen waarmee de overheid het coronavirus onder controle probeert te krijgen. Nederlandse attractieparken denken dat ze aan die eis kunnen voldoen. Ze hebben daarvoor een gezamenlijk protocol opgesteld. Hoe medewerkers op anderhalve meter afstand veiligheidsbeugels gaan controleren, is nog niet duidelijk.





