Efteling

Coronamaatregelen versoepeld: Efteling Golfpark open voor twaalf leden

Het versoepelen van de landelijke coronamaatregelen heeft ook gevolgen voor het Efteling Golfpark. De golfbaan van 95 hectare, gelegen pal naast het attractiepark, gaat binnenkort weer open voor jongeren tot en met 18 jaar. Erg druk zal het niet worden, want de golfclub telt slechts een handjevol jeugdleden.



Dat staat in een interne memo voor personeel. "Rond 8 mei kunnen we ook bij het Efteling Golfpark weer wat activiteiten gaan ondernemen voor de jonge leden", laat het management weten. "Ook hiervoor moeten we natuurlijk de nodige maatregelen nemen om hen veilig te ontvangen."





ZIE OOK: Efteling zet belangrijke stap: vakantiepark Bosrijk gaat weer open



Daar wordt op dit moment een plan voor gemaakt. De golfclub realiseert zich dat het geen storm zal lopen. "Gezien het geringe aantal jeugdleden (twaalf leden), zal het opstarten heel kleinschalig zijn. Een mooie manier om alle maatregelen te testen."



Kantines

Sinds 29 april mogen jongeren in Nederland onder begeleiding trainen bij buitensportaccommodaties. Sporthallen, kleedkamers en kantines blijven dicht. Personen van 13 tot en met 18 jaar moeten ook tijdens het sporten anderhalve meter afstand houden. Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat niet.



Vanaf vrijdag 8 mei is ook vakantiepark Efteling Bosrijk deels weer geopend. Voor het attractiepark zelf, dat half maart sloot vanwege het coronavirus, is nog geen openingsdatum bekend.



Stoppen

Het Efteling Golfpark heeft niet het eeuwige leven. De Efteling kondigde vorig jaar aan op termijn te willen stoppen met alle golfactiviteiten. Een overeenkomst wordt niet verlengd. Daardoor sluit de golfbaan uiterlijk in 2034 definitief, maar wellicht al eerder.

ZIE OOK: Efteling Golfpark gaat verdwijnen