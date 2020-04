Beekse Bergen

Beekse Bergen: slapen tussen wilde dieren volgende week weer mogelijk

Blijven slapen tussen de wilde dieren is vanaf volgende week weer mogelijk. Dan wordt het Safari Resort van Safaripark Beekse Bergen heropend. Het dierenpark zelf moet vanwege het coronavirus dicht blijven, maar de Brabantse veiligheidsregio's staan verblijfsrecreatie wel weer toe.



Vanaf vrijdag 8 mei is het bijzondere vakantiepark toegankelijk, meldt een woordvoerster van parkeigenaar Libéma aan Looopings. Bezoekers overnachten daar naast een leeuwenvlakte of aan de rand van een uitgestrekte savanne met bijvoorbeeld giraffen, zebra's, struisvogels, dromedarissen en neushoorns.





ZIE OOK: Waan je in Afrika met 25 foto's van het nieuwe Safari Resort Beekse Bergen



Het reguliere vakantiepark van Beekse Bergen, met vakantiehuisjes en kampeerplaatsen zonder wilde dieren, gaat morgen alweer open. Campinggasten moeten wel over eigen sanitair beschikken. Over de heropening van het Safaripark is nog geen beslissing genomen.

ZIE OOK: Krachtig statement van Nederlandse dierenparken: 'Wij zijn er klaar voor'