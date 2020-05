Efteling

Efteling ontwikkelt chatrobot: de Pennenveer

Vragen over de Efteling? Daarvoor kun je nu ook een robot inschakelen. Het attractiepark heeft een chatrobot ontwikkeld die simpele vragen van bezoekers beantwoordt. Het systeem, dat Pennenveer wordt genoemd, staat nog in de kinderschoenen.



Op dit moment houdt de Pennenveer zich alleen nog bezig met vragen over de coronamaatregelen. "Ik ben nog te lichtgewicht om je daarbij te helpen", luidt het antwoord op alle andere vragen. Vervolgens wordt aangeboden om een medewerker van de klantenservice in te schakelen.





De Pennenveer is te vinden op de contactpagina van de Efteling-site. De naam is een verwijzing naar de 'eeuwig schrijvende pennenveer' die sinds 2010 bij de hoofdentree van de Efteling staat. "Zolang de pennenveer blijft schrijven zal de Efteling voor altijd open blijven", valt daar te lezen op een vaandel.



Facebook

In 2017 lanceerde de Efteling al een chatrobot voor Facebook Messenger, als proef. Die is nu uitgeschakeld.





