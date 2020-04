Kermis

Opmerkelijk besluit: Brabantse megakermis verplaatst van juli naar november

De Brabantse gemeente Uden heeft een opmerkelijk besluit genomen. Een enorme kermis die eigenlijk in juli zou plaatsvinden, wordt naar verwachting ingehaald in november. De Udense kermis staat nu op de planning voor vrijdag 6 tot en met zondag 15 november 2020. Daarmee zou het zomerse volksfeest voor één keer een winters spektakel worden.



In Nederland geldt zeker tot 1 september een verbod op vergunningsplichtige evenementen. Kermissen vallen daar ook onder. "Wij doen er alles aan om de kermis door te laten gaan", reageert wethouder Gijs van Heeswijk. "Het is één van de grootste evenementen van Uden. Vanzelfsprekend is dat goed voor onze horeca-ondernemers, de kermisexploitanten en inwoners."





Maar waarom november? "Omdat het kermisseizoen normaal gesproken tot eind oktober loopt. Exploitanten hebben daardoor alle ruimte om naar Uden te komen. Dit maakt een groot aanbod van attracties mogelijk."



Volle kracht

Welke attracties van de partij zullen zijn als de kermis daadwerkelijk doorgaat, weet Van Heeswijk nog niet. Hij snapt dat er ook nu nog veel onzekerheid is. "We kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat we de kermis mogen organiseren, maar we gaan volle kracht vooruit met de voorbereidingen."



Eigenlijk zou de kermis in Uden duren van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli. In dat geval zou het evenement gelijklopen met de beroemde Tilburgse kermis. Die gaat dit jaar definitief niet door, ook niet op een later moment.

