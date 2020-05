Movie Park Germany

Movie Park Germany presenteert drive-in bioscoop met enorm filmscherm

Movie Park Germany is voorlopig niet open, maar het attractiepark verwelkomt binnenkort wel weer bezoekers. Op de parkeerplaats van het Duitse pretpark wordt een drive-in bioscoop gerealiseerd, met een gigantisch led-scherm van maar liefst tweehonderd vierkante meter. Er is plek voor zeshonderd auto's.



Voor het project werkt Movie Park samen met verschillende externe partners. Er werd 200.000 euro geïnvesteerd in de techniek. De bioscoop bevindt zich op het parkeerterrein bij hangende achtbaan Lucky Luke - The Ride, dat enkel in gebruik is op drukke dagen.





ZIE OOK: Duits attractiepark organiseert drive-in bioscoop in coronatijd



Parkdirecteur Thorsten Backhaus is enthousiast over het concept. "Movie Park is qua thema natuurlijk ideaal voor het presenteren van films", vertelt hij. Mocht het attractiepark binnenkort weer opengaan, dan kunnen de voorstellingen volgens de directeur gewoon doorgaan. Hij verwacht dat de bioscoop in ieder geval tot eind augustus beschikbaar zal zijn. "We kunnen evenementen ook inplannen na sluitingstijd."



Pretty Woman

Op vrijdag 15 mei vindt de eerste filmvertoning plaats. Tot en met woensdag 27 mei staan nieuwe én oude films op het programma, zoals Dirty Dancing (1987), Once Upon a Time... in Hollywood (2019), Cars 2 (2011), Pulp Fiction (1994), Bohemian Rhapsody (2018), A Star Is Born (2018), The Hangover (2009), Toy Story 4 (2019) en Pretty Woman (1990).



Het is de bedoeling om de locatie ook te gaan gebruiken voor concerten en andere live-optredens. Een entreebewijs voor een auto met één volwassene kost 14,90 euro. Voor elke extra persoon moet 5 euro bijbetaald worden. Kinderen tot en met 3 jaar krijgen gratis toegang. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar, via de website moviepark-autokino.de.



Benelux

De Duitse pretparken Fort Fun Abenteuerland en Holiday Park gingen Movie Park Germany afgelopen maand al voor met een eigen drive-in bioscoop op de parkeerplaats. In de Benelux durven attractieparken het concept tot nu toe niet aan.

ZIE OOK: Parkeerplaats van Plopsa-pretpark wordt drive-in bioscoop