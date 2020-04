Efteling

Efteling zet belangrijke stap: vakantiepark Bosrijk gaat weer open

Slapen in de Efteling is vanaf volgende week weer mogelijk. Hoewel het attractiepark zelf voorlopig gesloten blijft, gaat vakantiepark Bosrijk op vrijdag 8 mei open voor bezoekers. Dat heeft de Efteling zojuist laten weten na een besluit van de Brabantse veiligheidsregio's.



Zij hebben de maatregelen met betrekking tot recreatieve verblijven gisteren versoepeld. De Efteling kiest ervoor om de vakantiewoningen van Bosrijk op 8 mei weer in gebruik te nemen. Zo krijgen liefhebbers de kans om toch van de Efteling te proeven, zonder dat ze het attractiepark in kunnen. "Voor gasten die behoefte hebben aan een andere omgeving; midden in het groen en in volledige rust", laat men weten.





Normaal gesproken is een verblijf altijd inclusief toegang tot het aangrenzende pretpark. Daarom gelden nu lagere tarieven. De hotelkamers in het Poorthuys en Landhuys en de Boshoeves - groepsaccommodaties voor twaalf personen - horen niet bij het aanbod.



Restaurant

Zwembad Badhuys en winkel Kleyn Waerenhuys zijn gesloten. Restaurant Eethuys is wel toegankelijk, maar alleen voor verblijfsgasten én met aanpassingen om aan de regels van het RIVM te kunnen voldoen. Het is ook mogelijk om eten te laten bezorgen bij de huisjes.



Wie voor de komende periode een vakantie had geboekt maar liever wacht tot het attractiepark ook geopend is, mag het verblijf uitstellen. Het andere Efteling-vakantiepark Loonsche Land en het Efteling Hotel blijven vooralsnog dicht. Op die manier kunnen medewerkers rustig wennen aan de nieuwe situatie. "We vinden het belangrijk om kleinschalig te starten", luidt de verklaring. "Dit maakt het behapbaar."



19 mei

Vanwege het coronavirus is de Efteling al anderhalve maand dicht, sinds 14 maart. De verblijfsaccommodaties sloten op 17 maart. Het attractiepark zal in ieder geval nog tot en met 19 mei de poorten gesloten houden. Wat er daarna gaat gebeuren, is aan het kabinet.

