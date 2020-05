Energylandia

Wereld van verschil: enorme metamorfose voor Pools spookhuis

Een attractiepark in Polen heeft een opvallende investering gedaan. In pretpark Energylandia onderging een simplistisch spookhuis afgelopen winter een gigantische metamorfose. Het exterieur, dat eerder nogal goedkoop en amateuristisch oogde, werd volledig vernieuwd.



De attractie Monster Attack was vormgegeven als een simpele loods met daarvoor drie enorme futuristische poppen in felle kleuren. De knullige figuren hebben plaatsgemaakt voor een gedetailleerde voorgevel van een onheilspellend gebouw. Door gedaantewisseling hangt er een totaal andere sfeer bij de attractie.





Het spookhuis kreeg een nieuwe naam, namelijk Domem Strachów. Dat is Pools voor 'Huis van Angst'. Wat er aan de binnenkant veranderd is, heeft Energylandia nog niet bekendgemaakt. Voorlopig is het park gesloten in verband met het coronavirus.



Achtbaan

Alle ontwikkelingen in Energylandia roepen de vraag op waar de Polen het geld toch steeds vandaan halen. Het park opent dit jaar ook een lanceerachtbaan, een boomerang coaster, een disk'o coaster, een boottocht en een interactieve waterattractie. Verder werd een bestaande waterbaan verbouwd.









