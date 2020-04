Europa-Park

Europa-Park wil virtuele wachtrijen in coronatijd

Europa-Park wil techniek inzetten om de veiligheid van bezoekers te garanderen tijdens de coronacrisis. Om te voorkomen dat personen dicht op elkaar komen te staan in een wachtrij, wordt er gewerkt aan een speciale app. Dat vertelt directeur Michael Mack in een interview op het YouTube-kanaal van Europa-Park.



"Het is essentieel dat onze bezoekers afstand houden", aldus Mack. "We ontwikkelen daarom een applicatie waarmee we de wachttijden virtueel kunnen optimaliseren, zodat je direct naar een attractie kunt." In een rij staan zou dan niet meer nodig zijn.





Het principe is uiteraard niet nieuw: veel pretparken gebruiken al digitale systemen die gebruikers een plek in een attractie laten reserveren. Europa-Park is wel het eerste Europese attractiepark dat aankondigt zo'n concept in te willen zetten als onderdeel van maatregelen tegen het coronavirus.



Relatief snel

"Technische oplossingen moeten ervoor zorgen dat we onze bezoekers relatief snel weer kunnen verwelkomen", aldus Mack. Het Duitse pretpark is bezig met een plan dat gepresenteerd kan worden aan de overheid. "Ik denk dat maar weinig politici weten hoe een attractiepark echt functioneert", vult de directeur aan.



Europa-Park hanteerde al een optioneel reserveringssysteem bij één attractie, namelijk vliegsimulator Voletarium. Daar kunnen bezoekers op vertoon van hun entreebewijs een gratis 'Zeitticket' halen waarmee ze op een later tijdstip kunnen terugkomen.





