Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen daagt creatieve fans uit: 'Bouw het park na'

Attractiepark Slagharen heeft een uitdaging bedacht voor creatieve fans. Onder de noemer 'Imagine Slagharen' wordt hen gevraagd om onderdelen van het Overijsselse pretpark digitaal na te bouwen. Daarvoor kunnen de deelnemers gebruikmaken van bouwgames als Planet Coaster, Minecraft, Parkitect of RollerCoaster Tycoon.



"Je mag al jouw creativiteit gebruiken en ons laten zien hoe jij Slagharen voor je ziet", luidt de opdracht. Er wordt samengewerkt met pretparkspel Planet Coaster, dat vaak gebruikt wordt om attractieparken tot in detail na te bouwen.





Wie zich aanmeldt, ontvangt vijf weken lang iedere week een opdracht. De onderlinge communicatie vindt plaats via het gratis chatprogramma Discord. Alle creaties worden beoordeeld op volledigheid, kleurgebruik, creativiteit en realisme. De jury bestaat uit medewerkers van Slagharen, medewerkers van Planet Coaster en de andere wedstrijddeelnemers.



Hoofdprijs

De hoofdprijs is een weekendje Slagharen voor vier personen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 5 mei via de officiële website van het park. Er geldt een minimumleeftijd van 6 jaar. De wedstrijd start op vrijdag 8 mei en loopt tot en met donderdag 18 juni.

