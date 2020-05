La Mer de Sable

Nieuwe achtbaan in Frans pretpark gaat dit jaar niet open

Het begint er steeds slechter uit te zien voor lopende bouwprojecten in Europese pretparken. Opnieuw moet een attractiepark een geplande uitbreiding een jaar uitstellen vanwege het coronavirus. Pretpark La Mer de Sable in Frankrijk schort de opening van familieachtbaan Silver Mountain op.



De coaster had in juni dit jaar af moeten zijn. Nu de werkzaamheden al geruime tijd stilliggen, gaat dat niet lukken. Het management heeft besloten om de opening te verplaatsen naar seizoen 2021. Aankondigingen op de website van het park zijn inmiddels verwijderd.





Over de attractie zelf is nog niet veel bekend. Vorig jaar hing in het park al wel een aankondiging met de tekst "Het Wilde Westen is in beweging". Daarop werd gesproken over een achtbaan met een lengte van 350 meter en een hoogte van 15 meter.



Walibi

La Mer de Sable trok vorig jaar nog 340.000 bezoekers. In het park staat een achtbaan die tot en met 2010 in Walibi Holland te vinden was: de wilde muis Tiger Express, eerder The Flying Dutchman Goldmine genaamd.



Het Engelse pretpark Paultons Park moest vorige week al bekendmaken dat een nieuw themagebied met een spinning coaster toch niet opengaat in 2020. Ook in verschillende andere parken liggen de werkzaamheden stil.

