Nieuws

Pretparkgroep Merlin haalt 500 miljoen euro op om te kunnen overleven

De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments heeft beleggers om hulp gevraagd. Nu nagenoeg alle toeristische attracties gesloten zijn, verliest de firma tientallen miljoenen euro's per maand. Een noodfinanciering moet voorkomen dat de spaarpot helemaal leeg raakt, met een faillissement tot gevolg.



Merlin is de eigenaar van bijvoorbeeld Alton Towers en Thorpe Park in Groot-Brittannië, Heide Park in Duitsland, Gardaland in Italië, alle Legoland-parken en alle vestigingen van Sea Life en Madame Tussauds. Van de 130 bestemmingen die Merlin wereldwijd opereert zijn er momenteel 121 gesloten.





De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Accountant KPMG twijfelt over het voortbestaan van het bedrijf en kredietbeoordelaar S&P koos afgelopen week voor een afwaardering met "sterk negatieve vooruitzichten", melden Britse media.



Faillissement

Om de coronaperiode heelhuids door te komen, zijn er obligatieleningen uitgegeven met 7 procent rente. Daarmee wist Merlin 500 miljoen euro op te halen, 100 miljoen euro meer dan aanvankelijk de bedoeling was. De firma haalde beleggers over door hen te beloven dat ze vooraan de rij staan bij een eventueel faillissement.



Achter de schermen wordt ondertussen alles gedaan om geld te besparen. Merlin heeft aangekondigd dit jaar 40 procent minder te willen investeren dan gepland. "De huidige werkzaamheden zijn gericht op het afronden van lopende projecten en essentieel onderhoud", staat in een verklaring.



Marketingbudget

Verder worden salarissen van managers gekort, geldt er een vacaturestop en is het marketingbudget voor de komende periode geminimaliseerd. Daarmee dalen de operationele kosten naar schatting met 45 procent.



Merlin Entertainments werd vorig jaar van de beurs gehaald door een groep investeerders uit Denemarken, Amerika en Canada. Met de deal was 5,9 miljard pond gemoeid.

